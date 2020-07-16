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16 Tem 2020 - 10:42- Spor G: 16 Tem 2020 - 10:43

Ankara kulüplerinden 9 Şehidimiz için ortak başsağlığı mesajı

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ile TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü kulübü, Van'da düşen keşif uçağı ile Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı.
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MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ile TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü kulübü, Van'da düşen keşif uçağı ile Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ankara kulüplerinden şehitler için başsağlığı mesajı

MKE Ankaragücünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu ve Siirt'in Pervari ilçesinde yürütülen terör operasyonlarında şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "İnsanlı keşif uçağımızın Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı'na çarpması sonrası meydana gelen kazada ve Siirt’in Pervari ilçesinde gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet; kederli aileleri ve ülkemize başsağlığı dileriz." denildi.

Keçiörengücü Kulübünden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:"Keşif uçağımızın Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı'na çarpması sonrası meydana gelen kazada ve Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucunda şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı dileriz."

16 Tem 2020 - 10:42 AA Ankara- Spor

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