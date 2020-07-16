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16 Tem 2020 - 11:06- Asayiş G: 16 Tem 2020 - 12:26

Serinlemek için baraj göletine giren kişi boğuldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren kişi boğuldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Afyonkarahisar'da gölete giren genç boğuldu
Afyonkarahisar'da gölete giren genç boğuldu
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren kişi boğuldu.

İlçeye bağlı Kemerkaya köyünde Selman Yüksel (29) serinlemek için Yapraklı Göleti'ne girdi.

Bir süre sonra gencin gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Konya İl Emniyet Müdürlüğünden su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı.

Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu Yüksel'in cesedi göletten çıkarıldı.

Yüksel'in cenazesi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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16 Tem 2020 - 11:06 AA Afyonkarahisar- Asayiş

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