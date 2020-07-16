Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, şehit emniyet görevlilerinin fotoğrafları ve isimleriyle birlikte yapılan paylaşımda, “ 15 Temmuz 2020 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığımız envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağımızın Van’da Artos Dağı’na çarparak kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 kahraman görev arkadaşımıza Allah’tan rahmet yakınlarına, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.
16 Tem 2020 - 11:11- Asayiş Güncelleme: 16 Tem 2020 - 12:31
Emniyet Genel Müdürlüğü düşen uçaktaki şehitlerin isimlerini açıkladı
Van’ın Gevaş ilçesinde kırıma uğraması sonucu düşen uçakta şehit olan emniyet görevlilerinin isimleri açıklandı.
Video için play'e tıklayın
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.