Emniyet Genel Müdürlüğü düşen uçaktaki şehitlerin isimlerini açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, şehit emniyet görevlilerinin fotoğrafları ve isimleriyle birlikte yapılan paylaşımda, “ 15 Temmuz 2020 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığımız envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağımızın Van’da Artos Dağı’na çarparak kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 kahraman görev arkadaşımıza Allah’tan rahmet yakınlarına, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.