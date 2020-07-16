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16 Tem 2020 - 11:57- Siyaset G: 16 Tem 2020 - 12:05

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den şehitler için başsağlığı mesajı - Ankara

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Van’ın Gevaş ilçesinde meydana gelen uçak kazası ile ilgili açıklamada bulundu.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Van’ın Gevaş ilçesinde meydana gelen uçak kazasında ve Siirt’te teröristlerle girilen çatışmada şehit olan polislere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi. Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz milletimiz yeni bir kara haberle sarsılmıştır."

Van-Hakkari arasında görev uçuşu yapan bir keşif ve gözetleme uçağımız Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı’na çarparak kaza kırıma uğramıştır. Bu kapsamda bir felaket yaşanmıştır. Söz konusu keşif uçağında vatan görevi ve beka müdafaası yapan ikisi pilot, beşi teknik personel olmak üzere yedi kahraman emniyet mensubumuz şehit düşmüştür." 

"Bir diğer kahredici olay da Siirt’te vuku bulmuştur."

"Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen ‘Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu’ çerçevesinde teröristlerle girilen sıcak çatışma esnasında iki özel hareket polisimiz şehit, ikisi de yaralanmıştır. Nitekim hüznümüzün izahı, üzüntümüzün ifadesi yoktur."

"Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine, mesai arkadaşlarına, emniyet teşkilatına ve elbette büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı niyazlarımı derin bir teessürle iletiyorum. Tedavi altında bulunan kardeşlerime şifalar diliyorum. Kahraman şehitlerimizin onurlu isimleri, fedakâr hizmetleri milli vicdanda bir sancak gibi dalgalanacak ve geride bıraktıkları emanetleri asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır.”

16 Tem 2020 - 11:57 İHA Ankara- Siyaset

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