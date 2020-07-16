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16 Tem 2020 - 12:30- Dünya G: 16 Tem 2020 - 12:59

Kan Donduran Cinayet! Cesedi elektrikli testereyle keserek parçalara ayırmış

Bangladeş göçmeni bir teknoloji girişimcisi New York'taki evinde öldürüldü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bangladeş göçmeni bir teknoloji girişimcisi New York'taki evinde öldürüldü.

New Yok Times gazetesindeki habere göre, ABD, Bangladeş ve Nijerya'da teknoloji şirketlerinin kurucusu olan 33 yaşındaki Fahim Saleh, New York'un Upper East Side bölgesindeki lüks dairesinde bedeni parçalara ayrılmış şekilde bulundu.

Olayı soruşturan polis dedektifleri, katilin Selah'i elektrikli şok tabancasıyla etkisiz hale getirdikten sonra öldürdüğünü, ardından cesedini elektrikli testereyle keserek parçalara ayırdığını belirtti.

Cinayet mahallinde suç kanıtlarını ortadan kaldırırken, Selah'ın kız kardeşinin konuta gelmesinin ardından olay mahallinden kaçtığı sanılan katil, torbalara koyduğu ceset parçaları ve cinayette kullandığı elektrikli testere ile bazı temizlik malzemelerini arkasında bıraktı.

Dedektifler, cinayetin profesyonel bir tetikçi tarafından işlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bangladeş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Zunaid Ahmed Palak, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Saleh'in ailesine başsağlığı dilerken, genç girişimcinin ölümünün ülke için büyük kayıp olduğunu ifade etti.

Saleh'in ailesi, cinayetle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Bangladeş göçmeni bir ailenin oğlu olan Saleh, öğrenim hayatını ABD'de tamamladıktan sonra "PrankCall" adlı, kullanıcılara telefon şakalarında kullanmak üzere hazır bant kayıtları sağlayan bir şirket kurarak iş hayatına başlamıştı.

Saleh, 2015'te Bangladeş'te "Pathao", Nijerya'da "Gokada" adlı mobil bisiklet paylaşım ve teslimat şirketlerini faaliyete geçirmişti.
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16 Tem 2020 - 12:30 AA Ankara- Dünya

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