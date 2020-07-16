Daha önce birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren zanlı, hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde daha önce birlikte yaşadığı kadını ve 6 yaşındaki kızını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan zanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Karacakılavuz Mahallesi'nde yaşayan Hatice Turan (37) ile kızı Esila Turan'ı tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar girişiminde bulunan Murat Kork (37), ağır yaralı kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesinde yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.
Hatice Turan ile daha önce dini nikahlı olduğu ve birlikte yaşadığı Murat Kork arasında 12 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Murat Kork evin önünde önce Turan'ı sonra da kızı Esila'yı tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.
Ağır yaralanan Kork, Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.