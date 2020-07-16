Acı Haber Geldi! Boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kumbaşı Mahallesi'nde dün serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Buğra Akkoz, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kumbaşı Mahallesi'ndeki sahil kesiminde dün denize giren 15 yaşındaki Akkoz, bir süre sonra suda kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye giden İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve itfaiyeye bağlı arama kurtarma ekibi ile 112 Acil Servis ekiplerince kıyıya çıkarılmıştı.
Boğulma tehlikesi geçiren ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Akkoz, Ordu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.