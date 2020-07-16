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16 Tem 2020 - 15:44- Asayiş G: 16 Tem 2020 - 16:16

Deniz Yücel’e 2 yıl 9 ay hapis cezası

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, yargılandığı davada ‘FETÖ terör örgütü propagandası yapmak’ ile ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlarından beraat etti. Mahkeme, Yücel’i ‘PKK terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ile ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Deniz Yücel katılmazken, avukatı duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Deniz Yücel’in ‘ FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak’ ile ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Heyet, sanık Deniz Yücel’in ‘PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçunu basın yoluyla işlediğinin sabit olması gerekçesiyle 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına hükmetti.

Sanık Deniz Yücel’in 6 Kasım 2016’daki yazısında ‘Cumhurbaşkanın hakaret’ suçunu işlediğini belirten mahkeme heyeti, sanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Sanığın 26 Ekim 2016’da yazısında, ‘ Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama’ suçunu işlediğini belirten mahkeme, sanığın yurt dışından istinabe yolu ile alınan ifadesinde belirttiği hususların savunma hakkı dışında kaldığını ve dosyaya yansıyan deliller nazara alınarak ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin Yayın Organlarını ve Devletin Emniyet Teşkilatını Aşağılama’ suçu yönünden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
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16 Tem 2020 - 15:44 İHA İstanbul- Asayiş

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