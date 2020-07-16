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16 Tem 2020 - 16:16- Sağlık G: 16 Tem 2020 - 16:17

Valilik pozitif vakalarda artış olduğunu duyurarak vatandaşları uyardı!

Adıyaman Valiliği, Adıyaman’da, koronavirüs salgınında pozitif vakalarda artış olduğunu duyurarak vatandaşları uyardı.

Elif Duman
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Adıyaman’da, korona virüs ( Covid-19) pozitif vakalarında son günlerde artış yaşandığının vurgulandığı Adıyaman Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, “Küresel bir salgın olan korona virüs salgını ile mücadelemiz devam ediyor. Ilimiz genelinde son günlerde pozitif vakalarda öngörümüzün ötesinde bir artış gözlenmektedir. Maalesef bu eğilim artarak devam etmektedir. Korona virüs salgını ile mücadelede elde ettiğimiz kazanımları ne yazık ki yapılan düğün, nişan, taziye, akraba, eş ve dost ziyaretleriyle tehlikeye atıyoruz. Bu törenlerde fiziki mesafe kuralları başta olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı görülmektedir. Bugüne kadar yapılan başarılı çalışmaların boşa gitmemesi ve daha katı tedbirlerin uygulanması zarureti doğmaması için vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan daha dikkatli olması, maskesiz sokağa kesinlikle çıkmaması, bunun yanında el hijyenine ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, il pandemi ve il hıfzıssıhha kurulunun almış olduğu kararlar ve tedbirlere uyma konusunda vatandaşlarımızın göstereceği gayret genel durumu olumlu yönde değiştirecektir. Vatandaşlarımızın sevinçlerinin acıya dönüştürmemesi için alınan kurallara uyulmasını, kurallara riayet kendimize olduğu kadar yakınlarımıza ve diğer insanlara duyduğumuz saygının göstergesidir" ifadelerine yer verildi.
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16 Tem 2020 - 16:16 İHA Adiyaman- Sağlık

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