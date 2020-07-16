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16 Tem 2020 - 16:31- Yaşam G: 16 Tem 2020 - 16:32

Meteorolojiden uyarı! Sel, yıldırım, yağış... Vatandaşların dikkatli olması istendi

Meteorolojiden, 3 il için sağanak uyarısında bulunuldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Meteorolojiden, 3 il için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar Çankırı çevreleri, güney ilçeleri başta olmak üzere Kastamonu ile Çorum'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması istendi.
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16 Tem 2020 - 16:31 AA Kastamonu- Yaşam

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