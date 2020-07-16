Meteorolojiden uyarı! Sel, yıldırım, yağış... Vatandaşların dikkatli olması istendi

Meteorolojiden, 3 il için sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar Çankırı çevreleri, güney ilçeleri başta olmak üzere Kastamonu ile Çorum'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması istendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.