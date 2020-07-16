Serbest piyasada altın fiyatları - Çeyrek Ziynet 646 lira oldu...

İstanbul Kapalıçarşı’da 398 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 398,20 liradan, 2 bin 624 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 645 liradan, 363 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 367 liradan, 2 bin 564 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 584 liradan, bin 282 liradan alınan Yarım Ziynet bin 292 liradan ve 641 liradan alınan Çeyrek Ziynet 646 liradan satıldı.