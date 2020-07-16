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16 Tem 2020 - 19:56- Spor G: 16 Tem 2020 - 21:00

Ankaragücü'ne Ceza Yağdı! İşte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kararları

TFF tarafından Profesyonel Disiplin Kurulu Kararları açıklandı. Kurul, Ankaragücü yöneticilerine Kovid-19 nedeniyle, sosyal mesafe ve maske takmamaları nedeniyle ceza kesti.
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun almış olduğu kararlar şu şekilde:

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 12.07.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü başkanı FATİH MERT’in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat’ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT’nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 10 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü başkanı FATİH MERT’in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi MÜSLÜM BENLİ’nin, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü tercümanı OKAN ELMAS’ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu CEBRAİL KARAYEL’in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu SABA LOBJANIDZE’nin, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu EZEQUIEL OSCAR SCARIONE’nin, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu DEVER AKEEM ORGILL’in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu MAHMUT AKAN hakkında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiş ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

16 Tem 2020 - 19:56 İHA İstanbul- Spor

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