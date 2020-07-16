Son 24 saatte Vaka Sayısı Azalmaya Devam Ediyor! 21 kişi vefat, 933 Yeni vaka

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 440’e yükseldi. Bugün toplam 42 bin 411 test yapılırken, 933 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 216 bin 873 oldu.
Bugün bin 87 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 198 bin 820’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 394, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 213 olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziran’da bin 592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42 bindi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.