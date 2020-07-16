TSK Disiplin Kanunu’nda değişiklik yapılması kabul edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi. Teklifle, astsubay kıdemli başçavuş rütbesinde 55 olan yaş haddi 60 yaşına kadar uzatılabilecek.
Suriye hudut birliklerinde alınan ve alınacak önlemler sonucunda Hatay ve Gaziantep’te görevlendirilen personel, geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları arasına yedek astsubaylık da ilave edilecek.
Astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş haddi artırılacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş hadleri arttırılıyor.
Savunma Sanayii Başkanlığında kamu personeli olmayan kişiler, 3 yılı geçmemek şartıyla istihdam edilebilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.