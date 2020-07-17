Ankara'da Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı

Başkentte, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 10 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Altındağ ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yaptı.
Uygulamada Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.