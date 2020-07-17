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17 Tem 2020 - 09:27- Ekonomi G: 17 Tem 2020 - 09:28

Serbest piyasada döviz fiyatları - 17 Temmuz 2020

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8580 liradan, avro 7,8050 liradan güne başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İstanbul serbest piyasada dolar 6,8580 liradan, avro 7,8050 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,8570 liradan alınan dolar, 6,8580 liradan satılıyor. 7,8040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,8050 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8120 lira olmuştu.

17 Tem 2020 - 09:27 AA İstanbul- Ekonomi

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