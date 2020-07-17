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17 Tem 2020 - 09:50- Belediyeler G: 17 Tem 2020 - 11:22

İtfaiye eri başvuru sonuçları açıklandı! 20 Temmuz'da sınav süreci başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından liyakat esasına dayalı olarak alınacak itfaiye eri başvuru sonuçları açıklandı.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından liyakat esasına dayalı olarak alınacak itfaiye eri başvuru sonuçları açıklandı. Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde mülakata ve fiziksel yeterlilik sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleri yayımlanırken, uygulamalı sınav 20-30 Temmuz tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrolarında ilk defa itfaiye eri olarak atanacak adayların başvuru sonuçları Büyükşehir Belediyesi internet sitesi “www.ankara.bel.tr/duyurular/tfaiye-eri-alimi-sinava-girmeye-hak-kazanan-adaylar” üzerinden açıklandı.

İkinci aşamada mülakata ve fiziksel yeterlilik sınavına girmeye hak kazanan adaylar, 20-30 Temmuz tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda ter dökecek.

İLK KEZ LİYAKATA GÖRE ATAMA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın işe alımların liyakat esasına göre yapılması talimatı sonrasında alınacak itfaiye erlerinin tamamı itfaiye bölümünden mezun olanlar arasından seçildi.

‘İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği’ ile ‘Sivil Savunma ve İtfaiyecilik’ alanlarından mezun olma şartının arandığı itfaiye memuru alımında; meslek lisesi mezunu 100, ön lisans mezunu 200 kişi olmak üzere toplam 300 itfaiye eri istihdam edilecek.

HER GÜN 130 ADAY MÜLAKATA VE FİZİKİ YETERLİLİK SINAVINA GİRECEK

Alınacak itfaiye erlerinin 100'ü lise, 200'ü ise ön lisans mezunları arasından seçilecek. Başvuru sonuçlarına göre toplam 1312 adayın yarışacağı uygulamalı sınava; itfaiyecilik ve yangın güvenliği bölümü lise mezunu 310, ön lisans mezunu da 1000 aday katılacak.

Başvurusu sonuçlanan 82 kadın aday ile 1230 erkek aday, hazırlanan parkurda 10 gün sürecek sözlü ve uygulamalı sınava girecek. Ankara Merkez İtfaiye İstasyonu’nda pandemi süreci nedeniyle sosyal mesafeyi korumak amacıyla her gün 130 aday sınava alınacak. Adaylar sınav giriş kartlarını www.ankara.bel.tr adresi üzerinden TC kimlik numaralarını girerek temin edebilecek.
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17 Tem 2020 - 09:50 Ankara- Belediyeler

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