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17 Tem 2020 - 11:20- Belediyeler G: 17 Tem 2020 - 11:21

Pursaklar'dan engelli vatandaşa doğum günü sürprizi

Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, engelli vatandaş Sefa Emre’ye Engelliler Sosyal Tesislerinde doğum günü sürprizi yapıldı.

Elif Duman
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Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, engelli vatandaş Sefa Emre’ye Engelliler Sosyal Tesislerinde doğum günü sürprizi yapıldı.

Pursaklar’da yaşayan ve polisleri çok sevdiği öğrenilen Sefa Emre’ye Pursaklar Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Engelliler Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen doğum günü kutlamasına Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Polisler katılarak Sefa Emre’nin mutlu anlarına tanıklık ettiler.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sosyal Tesislerin bahçesinde gerçekleştirilen doğum günü sürprizinde, Polisleri çok seven polislik mesleğine ve polislere hayranlık duyan Sefa Emre’nin mutlu olması için ekip aracıyla gezdirilerek hediyeleri verildi.

Pursaklar Belediyesi ile beraber doğum günü sürprizi gerçekleştirdiklerini dile getiren Polis ekipleri, " Emre Sefa’nın yüzündeki tebessümü görmek bizlere gurur verdi" dedi.

‘’Hayattaki Tüm Engeller Sevgi ve Empatiyle Aşılabilir’’

Her sağlıklı vatandaşın bir engelli adayı olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Sefa Emre kardeşimin doğum gününü çok sevdiğini öğrendiğimiz polis arkadaşlarımızla birlikte Engelliler Sosyal Tesisimizde kutladık. Hayattaki tüm engellerin sevgi ve empatiyle aşılabileceğini düşünüyorum. Birbirimizi sever ve empati kurabilirsek engeller ortadan kalkacaktır. Çünkü biz birlikte yaşamak için asla engel tanımıyoruz. Sefa Emre kardeşime ailesi ile huzurlu bir ömür temenni ediyorum. Nice hayırlı yaşları olsun" dedi.

Başkan Çetin, Engelliler Sosyal Tesisindeki vatandaşlara, sevgi ve saygı ile aile sıcaklığı ortamını sağlayan belediye personeline de teşekkür etti.

 

 
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17 Tem 2020 - 11:20 Ankara/ Pursaklar- Belediyeler

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