Kaza, merkez Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi Meram Son Durak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahırlı ilçesinden hasta getirip Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bırakan Ahmet Yaşar yönetimindeki 42 FDT 14 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, karşı yönden gelen Mehmet Işıklar yönetimindeki 42 CEB 20 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ambulans şoförü ile birlikte sağlık görevlileri Utku Can Korkmaz ve Seyit Mehmet Tokmak, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Erkan Koyuncu, Mehmet Karakaya, Mustafa Göçmez (25) yaralandı. Yaralılardan Erkan Koyuncu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa Göçmez’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
17 Tem 2020 - 11:25- Asayiş Güncelleme: 17 Tem 2020 - 11:46
Görevden dönen ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Konya’da, görevden dönen ambulans ile otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.