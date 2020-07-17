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17 Tem 2020 - 11:28- Asayiş G: 17 Tem 2020 - 11:51

Denizde can pazarı: ''Adamın burnundan köpükler geliyordu''

Sarıyer’de denize giren bir kişi boğulmak üzereyken Sahil Güvenlik Ekiplerince son anda kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Olay, saat 09.50 sıralarında Sarıyer İskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, iskele yanındaki bankta oturup alkol aldığı öğrenilen bir kişi, bir süre sonra üzerindeki kıyafetleri çıkartarak denize atladı. Vatandaşlar ilk başta serinlemek için girdiğini sandı ancak şahısın kendini suya bırakıp dibe çökmeye başlamasından şüphelenince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Ekipleri vakit kaybetmeden olay yerine geldi. Kısa sürede denizden çıkartılan şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“CAN SİMİDİ ATTILAR AMA HİÇ ORALI OLMADI”

Olayı anbean gördüğünü söyleyen Bayram Dalgıç isimli vatandaş, “Biz arkadaşlarla birlikte iskeledeydik. Vatandaş burada sürekli yüzüyordu. Gelen gemilere doğru gidiyor, suya girip çıkıyor ve hararet yapıyordu. Sonra tam iskelenin buraya geldi, vatandaş da can simidi attı ama hiç oralı olmadı, direkt suyun dibine battı. Sonra sahil güvenlik botları geldi ve dalgıç hemen duya daldı. Dalar dalmaz da adamı yukarı çıkarttı. Adamın burnundan köpükler geliyordu, sonra o şekilde ambulansa bindirip götürdüler” dedi.

Boğulmaktan son anda kurtularak hastaneye kaldırılan şahısın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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17 Tem 2020 - 11:28 İHA İstanbul- Asayiş

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