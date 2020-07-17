Feci kaza: 1 ölü, 2 polis memuru yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Selçuk ilçesi Zeytinköy Kavşağı’nda meydana geldi. Adem Kahya idaresindeki 35 LEH 63 plakalı motosiklet, kavşakta İzmir istikametine doğru dönüş yapmak istedi. Bu sırada, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli yunus ekibi, Kahya idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrasında bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekibi, Adem Kahya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı iki polis memuruna ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İki polis, ilk müdahalelerinin ardından Selçuk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Görevli polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.