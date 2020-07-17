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17 Tem 2020 - 15:51- Siyaset

AYM, CHP’nin ’İnfaz Yasası’ başvurusunu reddetti

AYM, CHP’nin İnfaz Yasası’nın iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvurusunu reddetti.
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(İHA)

17 Tem 2020 - 15:51 İHA Ankara- Siyaset

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