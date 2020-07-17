Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı

Alman yıldız Andre Schürrle, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Kariyerinde Mainz, Bayer Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Fulham, Spartak Moskova ve Dortmund formalarını giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Aktif kariyerime son verdiğimi söylemek istiyorum. Ben ve ailem adına, bu olağanüstü yılların bir parçası olan herkese teşekkür etmek istiyorum! Hayatımdaki yeni bölüme başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
57 kez Almanya Milli Takımı formasını da giyen Schürrle, bu sezon başında kiralandığı Spartak Moskova’da 13 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Dortmund, geçtiğimiz günlerde 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini karşılıkları olarak feshettiği açıklamıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.