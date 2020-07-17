Alex Hamilton Galatasaray Doğa Sigorta’da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki guard Alex Hamilton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 5 Ekim 1993’te dünyaya gelen Alex Hamilton, kariyerine Chipley Lisesi’nde başladı. Kolej tercihini Louisiana Tech’ten yana kullanan genç oyuncu Santa Cruz Warriors, Juventus Utena, Maccabi Rishon formaları giydi. Rishon’daki ikinci sezonunda EuroCup’ta da mücadele eden 1.93’lük basketbolcu, geride bıraktığımız EuroCup sezonunun üçüncü hafta MVP’si seçildi. İsrail ekibiyle lig mücadelesine halen devam eden Hamilton, şu anda takımıyla Play-Off Çeyrek Final Serisinde Yer Alıyor.
SARI-KIRMIZILI KULÜP, TRANSFER SONRASI RESMİ SİTESİNDEN ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:
"Alex Hamilton’a hoş geldin dileklerimizi iletir, formamızla başarılı ve sağlıklı bir sezon dilerken takımıyla devam eden play-off mücadelesinde de başarılar temenni ederiz."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.