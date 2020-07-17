TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maçlarının saatleri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig’de Play-Off karşılaşmalarının saatlerinde değişiklik yaptı. TFF’den açıklanan yeni program şu şekilde:
TFF 2. LİG PLAY-OFF MAÇLARI
20 Temmuz Pazartesi
20.00 Manisa FK-İnegölspor
20.00 Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK
22.00 Ankara Demirspor-Sakaryaspor
22.00 GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor
Yarı finaller 24 Temmuz saat 20.00 ve 22.00’da, final müsabakası ise 28 Temmuz saat 21.00’de oynanacak.
TFF 3. LİG PLAY-OFF MAÇLARI:
1. GRUP - 21 TEMMUZ SALI
20.00 Anagold 24 Erzincanspor-Artvin Hopaspor
22.00 68 Aksaray Bld.-1928 Bucaspor
2. GRUP - 22 TEMMUZ ÇARŞAMBA
20.00 Bld. Derincespor-Karşıyaka
22.00 Turgutluspor-Esenler Erokspor
3. GRUP - 23 TEMMUZ PERŞEMBE
20.00 Somaspor-Muğlaspor
22.00 Pazarspor-Nevşehir Bld.
1. Grup finali 25 Temmuz’da, 2. Grup finali 26 Temmuz’da, 3. Grup finali ise 27 Temmuz’da oynanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.