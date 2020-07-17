Akıllara durgunluk veren olay! Devletin arazilerini kendi arazileri gibi sattılar!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes ilçesinde bulunan hazine arazilerinin hileli bir şekilde vatandaşları satıldığı yönünde bilgi aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, hareket geçti.
Araştırmada, bir şahsın tespit ettiği hazine arazilerini emlakçılık yapan 4 şüpheli şahıs aracılığıyla kamu kurumlarında tanıdıklarının bulunduğunu ve tapu işlemlerinde sorun çıkmayacağını beyan ederek kendi arazileriymiş gibi vatandaşa sattıkları tespit edildi. Öte yandan şahısların, arazileri çevirerek ecrimisil ödeme hakkına sahip oldukları ve araziler satışa çıktığı anda tanıdıkları vasıtasıyla alım hakkına sahip olacaklarını söyleyerek vatandaşları tuzağa düşürdükleri belirlendi.
Yapılan çalışma üzerine şahısların bulundukları yerlere operasyon düzenleyen KOM şube ekipleri, olayla ilgili 5 şüpheli şahsı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.