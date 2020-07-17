Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma, kuvvet ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, dar alanda çift kale maçla antrenmanı sürdürdü. İdman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Öte yandan dün idmanda kaptan Emre Belözoğlu ile tartışan ve teknik sorumlu Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilen Nabil Dirar da bu akşamki çalışmada yer aldı.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.