Galatasaray’dan Arda Turan ve Ömer Bayram açıklaması

Galatasaray Kulübü, Arda Turan ve Ömer Bayram hakkında resmi siteden açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, Arda Turan transferi konusunda Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim’in bir toplantı yapmadığını ifade ederken, profesyonel futbolcuları Ömer Bayram’ın da kulüpten bir alacağı olamadığını belirtti. Galatasaray’ın Ömer Bayram’a 9 Haziran 2020 tarihinde 400 bin TL ödeme yaptığı da açıklandı.

SARI-KIRMIZILI KULÜP PANDEMİ SÜRECİNDE İNDİRİME YANAŞMAYAN OYUNCULAR HAKKINDA İSE ŞUNLARI AÇIKLADI:

"Futbol takımımızın yerli ve yabancı neredeyse tüm oyuncuları pandemi sürecinde kulübümüze yardımcı olmak amacıyla indirim mutabakatı imzalamış olup, az sayıda yabancı oyuncu ise indirime yanaşmayıp kulübümüze haksız ihtar çekmişlerdir. Bu haksız ihtarlarla ilgili gerekli işlem hukuk içinde belirli bir zaman sürecinde yapılacaktır."

(İHA)