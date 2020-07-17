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17 Tem 2020 - 22:18- Eğitim G: 17 Tem 2020 - 22:24

Ankara'nın LGS birincilerinden Sıla Kaya, başarısını severek çalışmaya borçlu

Ankaralı LGS birincisi Sıla Kaya:"Genellikle pazar günlerini kendime ayırıyordum. Piknik yapma ve film izleme gibi etkinlikleri yapmayı ihmal etmiyordum. Hafta içi genellikle ders çalışıyordum"
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Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi ( LGS) kapsamında, 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Sıla Kaya, Türkiye birincileri arasında yer almanın mutluluğunu yaşıyor.

LGS'ye annesinin her an yanında hissettiği desteği ile severek hazırlanan Kaya, düzenli ve sistemli çalışmasıyla Türkiye birincileri arasına girmeyi başardı.

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitim ile LGS'ye hazırlanan Kaya, geçen yıl haziran ayında başladığı hazırlıkta, günlük en az 4 saat çalışma ile 200 soru çözdü.

Sınav salonunda Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlere takılmadan soruları yanlış yapmadan çözen Kaya, mezun olduğu okulun orta öğretim bölümünü tercih edecek.

Ankara Etimesgut'taki özel bir okulda okuyan Sıla Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınavda soruları çözerken heyecanlanmadığını, annesinin kendisine olan güvenini bir an olsun aklından çıkarmadığını söyledi.

Astrofizikçi olarak ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) çalışmayı çok istediğinin ifade eden Kaya, "Yüksek lisans öğrencisi olan annem ile birlikte evde derslerimizi çalışıyoruz. Annem ile ders çalışmamız bittiğinde birlikte film izliyor, oyunlar oynuyorduk ve müzik dinliyorduk. Genellikle pazar günlerini kendime ayırıyordum. Piknik yapma ve film izleme gibi etkinlikleri yapmayı ihmal etmiyordum. Hafta içi genellikle ders çalışıyordum." diye konuştu.

- "Severek yapmak çok önemlidir"

LGS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik tecrübelerini paylaşan Kaya, soruları kolaylıkla anlayıp çözebilmesini, bol bol kitap okumasına borçlu olduğunu kaydetti.

Disiplinli çalışmanın önemine değinen Kaya, şöyle devam etti:"Severek yapmak çok önemlidir. Biz severek çalışmazsak ne öğrenirsek öğrenelim aklımızda kalmayabilir. Bunun için kendimizi motive edecek kaynaklara ihtiyacımız var. Mesela ben her cumartesi kütüphaneye gidip hem keyfili vakit geçirip hem de verimli ders çalışarak çok iyi sonuçlar elde ettim. Son olarak üst üste denemelerde başarısızlıklar olsa bile bunun devamının ne olacağının garantisi yok. Biz ne kadar kendimizi motive ederek ve isteyerek çalışırsak o kadar başarılı oluruz."

17 Tem 2020 - 22:18 Ankara- Eğitim

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