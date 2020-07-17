" Huysuz Virjin" rolüyle tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti. 87 yaşındaki sanatçının 15 gündür hastane tedavi altında olduğu son 3 gündür ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi. Dursunoğlu tüm tedavi çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu.
17 Tem 2020 - 22:42- Magazin Güncelleme: 17 Tem 2020 - 22:51
Ünlü Sanatçı Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu Hayatını Kaybetti
"Huysuz Virjin" rolüyle tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.