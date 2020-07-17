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17 Tem 2020 - 22:42- Magazin G: 17 Tem 2020 - 22:51

Ünlü Sanatçı Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu Hayatını Kaybetti

"Huysuz Virjin" rolüyle tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti.
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" Huysuz Virjin" rolüyle tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti. 87 yaşındaki sanatçının 15 gündür hastane tedavi altında olduğu son 3 gündür ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi. Dursunoğlu tüm tedavi çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu.

17 Tem 2020 - 22:42 İHA Ankara- Magazin

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