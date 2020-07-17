Ünlü Sanatçı Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu Hayatını Kaybetti

" Huysuz Virjin" rolüyle tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti. 87 yaşındaki sanatçının 15 gündür hastane tedavi altında olduğu son 3 gündür ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi. Dursunoğlu tüm tedavi çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu.