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17 Tem 2020 - 23:56- Spor G: 18 Tem 2020 - 00:25

Filenin Sultanları’nın Tokyo programı belli oldu

Korona virüs pandemisi nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımının, B Grubu’ndaki maç programı açıklandı.
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Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımının maç programı beli oldu. Filenin Sultanları, B Grubu’nda son olimpiyat şampiyonu Çin’in yanı sıra A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Ev sahibi Japonya’nın bulunduğu A Grubu’nda ise; Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alıyor.

Filenin Sultanları’nın Tokyo Olimpiyatları’ndaki maç programı şu şekilde:

25 Temmuz 2021

TSİ 10.25 Çin - Türkiye

27 Temmuz 2021

TSİ 10.25 İtalya - Türkiye

29 Temmuz 2021

TSİ 15.45 A.B.D. - Türkiye

31 Temmuz 2021

TSİ 08.20 Arjantin - Türkiye

02 Ağustos 2021

TSİ 08.20 Rusya - Türkiye

(İHA)

17 Tem 2020 - 23:56 İHA İstanbul- Spor

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