Filenin Sultanları’nın Tokyo programı belli oldu

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımının maç programı beli oldu. Filenin Sultanları, B Grubu’nda son olimpiyat şampiyonu Çin’in yanı sıra A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Ev sahibi Japonya’nın bulunduğu A Grubu’nda ise; Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alıyor.
Filenin Sultanları’nın Tokyo Olimpiyatları’ndaki maç programı şu şekilde:
25 Temmuz 2021
TSİ 10.25 Çin - Türkiye
27 Temmuz 2021
TSİ 10.25 İtalya - Türkiye
29 Temmuz 2021
TSİ 15.45 A.B.D. - Türkiye
31 Temmuz 2021
TSİ 08.20 Arjantin - Türkiye
02 Ağustos 2021
TSİ 08.20 Rusya - Türkiye
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.