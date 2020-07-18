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18 Tem 2020 - 09:30- Yaşam G: 18 Tem 2020 - 09:31

Yurtta hava durumu - 18 Temmuz 2020

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Samsun’un doğusu, Artvin, Ardahan, Bolu, Karabük, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
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18 Tem 2020 - 09:30 İHA İstanbul- Yaşam

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