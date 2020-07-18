Metro üst geçit köprüsü altında erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kahramanlar Mahallesi Hilal Metro Durağı üst geçit köprüsü altındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi park ve bahçeler görevlileri, kulübelerin önüne geldiklerinde bir kişinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İşçiler, bunun üzerine durumu polis ve 112 acil servis ekiplerine aktardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 50’li yaşlardaki şahsın öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri, olay yerine gelerek inceleme yaptı.
Erkek cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.