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18 Tem 2020 - 12:03- Asayiş

PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm’ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu

Terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm’ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, ikna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
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(İHA)

18 Tem 2020 - 12:03 İHA Ankara- Asayiş

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