3 tavuktan elde ettiği mavi yumurtaya talep arttı

Bor işletmesinde elektrikçi olarak çalışan İsmail Özdoğan, boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla Kütahya’dan "Ameraucana" cinsi 3 tavuk ve 1 horoz alarak beslemeye başladığını söyledi.
Mavi yumurtaların tat ve kalitesinde farklılıklar olduğuna dikkat çeken Özdoğan, “Yağ ve kolesterol oranı normal yumurtalara göre çok daha düşük olan açık mavi yumurtalar için talep fazla. Bu nedenle tavuk sayısını arttırmak amacıyla tavuklardan birini kuluçkaya yatırdım. Tavukların verimi oldukça iyi, pazarlama sorunu da yaşamıyoruz. Yumurtaların tane fiyatını 5 TL’den satıyoruz” dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.