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18 Tem 2020 - 12:09- Ekonomi G: 18 Tem 2020 - 12:10

3 tavuktan elde ettiği mavi yumurtaya talep arttı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde elektrikçi İsmail Özdoğan, yetiştirdiği "Ameraucana" cinsi 3 tavuktan elde ettiği mavi yumurtalar için gelen taleplere yetişemiyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bor işletmesinde elektrikçi olarak çalışan İsmail Özdoğan, boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla Kütahya’dan "Ameraucana" cinsi 3 tavuk ve 1 horoz alarak beslemeye başladığını söyledi.

Mavi yumurtaların tat ve kalitesinde farklılıklar olduğuna dikkat çeken Özdoğan, “Yağ ve kolesterol oranı normal yumurtalara göre çok daha düşük olan açık mavi yumurtalar için talep fazla. Bu nedenle tavuk sayısını arttırmak amacıyla tavuklardan birini kuluçkaya yatırdım. Tavukların verimi oldukça iyi, pazarlama sorunu da yaşamıyoruz. Yumurtaların tane fiyatını 5 TL’den satıyoruz” dedi.

18 Tem 2020 - 12:09 İHA Kütahya- Ekonomi

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