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18 Tem 2020 - 12:21- Spor G: 18 Tem 2020 - 12:31

Doğukan İnci adım adım Beşiktaş’a

Yeni sezon transfer çalışmalarında genç yeteneklere yönelen ve 2 hafta önce gündemine Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci’yi alan Beşiktaş, bu transferi bitirme aşamasına geldi.
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Yeni sezonun kadrosuna gelecek vadeden gençleri kazandırmak isteyen Beşiktaş, gündemine Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci’yi almıştı. 2 hafta önce ilk teklifini yapan siyah-beyazlılar, bu transferi bitirmek üzere. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu için İzmir ekibinin kapısını çalan Beşiktaş, 3 milyon TL’lik bonservis bedelini aşağıya çekmek için teklifini yaptı. Karşıyaka’ya 1 milyon TL peşin ve sonraki satıştan yüzde 15 pay öneren Beşiktaş, ayrıca bu oyuncunun forma giydiği süreyle doğru orantılı olarak İzmir ekibine 1 milyon TL daha bonus teklif etti. Beşiktaş’ın yaptığı teklifi kabul eden Karşıyaka yönetimi, önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı idarecilerle bir araya gelerek bu transferin tamamlanması için masaya oturacak ve Doğukan İnci, Beşiktaş formasını giyecek.

FATİH KURUCUK DA GÜNDEMDE

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen ve özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fatih Kurucuk, Beşiktaş’ın gündemine gelen isimlerden birisi olmuştu. Hafta içinde Victor Ruiz’in takımdan ayrılmasıyla birlikte savunmaya yapılacak takviyeyi hızlandırmak isteyen Beşiktaş, TFF 1. Lig’de maçların tamamlanmasıyla birlikte Karagümrük’e teklif yapacak. 22 yaşındaki savunmacı, özellikle ligin ikinci yarısında takımın değişilmez isimlerinden birisi oldu. 1.92 boyundaki Fatih, bu sezon oynadığı 20 mücadelede rakip fileleri 5 kez havalandırdı.
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18 Tem 2020 - 12:21 İHA İstanbul- Spor

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