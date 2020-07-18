Haberler Ankara Haberler Ankara
18 Tem 2020 - 13:57- Asayiş G: 18 Tem 2020 - 15:18

Çocuklar Yenimahalle'de çete kurdular! Suç Kayıtları kabarık - Ankara

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yankesicilik, kapkaç, motosiklet hırsızlığı ve uyuşturucu madde taşıyıcılığı yapan yaş aralığı da 10 ila 17 arasında bulunan çocukları enseledi.
Video için play'e tıklayın

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Hırsızlık polisi, yankesicilik, kapkaç, motosiklet hırsızlığı ve uyuşturucu madde taşıyıcılığı yapan çocuk çeteyi tespit etti. Bölgede gerçekleşen bu gibi olaylarda ihbarların artması üzerine polis harekete geçti. Yapılan araştırma ve incelemelerde yaşları 10 ila 17 arasında bulunan çocukların suç işledikleri belirlendi.

Çevre sorgulamaları ve kamera çalışmalarında şüpheli çocukların suça sürüklendirildikleri tespit edildi. Polis, çete üyesi çocukların Batı Merkez Metro İstasyonu köprüsü altında olduğu bilgisini aldı. Burayı kontrol eden ekipler çocukları tespit etti, polisleri fark eden çocuklar kaçmaya başlayınca kovalamaca başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan çocukların üzerinde yapılan aramada 2.45 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Çocuk Çete üyeleri bu sefer polis amcadan kaçamadı

Kimlikleri tespit edilen çocuklarından en küçüğünün 10 yaşında S.K. olduğu ve 1 adet motosiklet hırsızlığı, 1 adet konut dokunulmazlığı ihlali ve 1 adet taksirle yaralama suçlarından kaydı olduğu anlaşıldı. 14 yaşında olan S.Y. isimli çocuğun ise 19 adet motosiklet hırsızlığı, 8 adet oto hırsızlığı, 2 adet mala zarar verme, 9 adet bisiklet hırsızlığı, 2 adet yağma suçunun olduğu ortaya çıktı.

Ö.Y. isimli 14 yaşındaki diğer üyenin suç kaydına bakıldığında ise, 1 adet suç uydurma, 2 adet açıktan hırsızlık, 2 adet bisiklet hırsızlığı, 1 adet iş yerinden hırsızlık suçlarının olduğu görüldü. Çete üyelerinden en büyüğü olan 17 yaşındaki K.C.’nin ise suç dosyasının diğerlerine göre bir hayli kabarık olduğu tespit edildi. Böylece K.C.’nın suç kaydında 8 adet motosiklet hırsızlığı, 5 adet otodan hırsızlık, 2 adet yağma, 1 adet kasten yaralama olduğu görüldü.

18 Tem 2020 - 13:57 İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kredi kartının limitini düşürmeye gitti, dolandırıldığını öğrendi mask
Kredi kartının limitini düşürmeye gitti, dolandırıldığını öğrendi
12 yıl önce Samsun'da şehit edilen Serkan Dağ’ın katil zanlılarından biri yakalandı mask
12 yıl önce Samsun'da şehit edilen Serkan Dağ’ın katil zanlılarından biri yakalandı
Tutuklu ve hükümlülere ayakkabı tabanında örgüt talimatı mask
Tutuklu ve hükümlülere ayakkabı tabanında örgüt talimatı
Akıllara durgunluk veren olay! Devletin arazilerini kendi arazileri gibi sattılar! mask
Akıllara durgunluk veren olay! Devletin arazilerini kendi arazileri gibi sattılar!
Feci kaza: 1 ölü, 2 polis memuru yaralı mask
Feci kaza: 1 ölü, 2 polis memuru yaralı
Çalılıklar arasında erkek cesedi bulunmuştu! Yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı mask
Çalılıklar arasında erkek cesedi bulunmuştu! Yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ünlü Sanatçı Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu Hayatını Kaybetti mask
Ünlü Sanatçı Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu Hayatını Kaybetti
Ankara ve Türkiye'de Vaka Sayısı Düşüyor! İyimser Tablo devam ederse 800 vaka sayısı uzak değil... mask
Ankara ve Türkiye'de Vaka Sayısı Düşüyor! İyimser Tablo devam ederse 800 vaka sayısı uzak değil...
Genç kadını yol kenarına attılar... Ekipler harekete geçti mask
Genç kadını yol kenarına attılar... Ekipler harekete geçti
Polis, kayıp iki kız kardeşi ölü buldu! Kayıp baba aranıyor mask
Polis, kayıp iki kız kardeşi ölü buldu! Kayıp baba aranıyor
Ankara'da hayatını kaybeden abisinin tabutunda kan izi gördü, dedektif gibi iz sürdü mask
Ankara'da hayatını kaybeden abisinin tabutunda kan izi gördü, dedektif gibi iz sürdü
Çalılıklar arasında erkek cesedi bulunmuştu! Yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı mask
Çalılıklar arasında erkek cesedi bulunmuştu! Yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı

GALERİ

Gece çıkan yangın 2 evi kül etti - Video Haber mask
Gece çıkan yangın 2 evi kül etti - Video Haber
Maçka Parkı’nda sağlık çalışana kırık şişeyle saldırmıştı! Savcılıkça hazırlanan iddianamede... mask
Maçka Parkı’nda sağlık çalışana kırık şişeyle saldırmıştı! Savcılıkça hazırlanan iddianamede...
Dünya’nın en büyük Havalimanı Müzesi hizmete girdi - Video Haber mask
Dünya’nın en büyük Havalimanı Müzesi hizmete girdi - Video Haber
Bakan Karaismailoğlu: "Aydın-Denizli otoyolunu 2 yıl içinde hizmete açmayı hedefliyoruz" mask
Bakan Karaismailoğlu: "Aydın-Denizli otoyolunu 2 yıl içinde hizmete açmayı hedefliyoruz"
24 Ocak’ta depremin yaşandığı Elazığ’da afetler tam donanımlı merkezden yönetilecek mask
24 Ocak’ta depremin yaşandığı Elazığ’da afetler tam donanımlı merkezden yönetilecek
Su sporlarını bambaşka bir boyuta taşıdılar... Kepçenin içinde deniz keyfi - Video Haber mask
Su sporlarını bambaşka bir boyuta taşıdılar... Kepçenin içinde deniz keyfi - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL