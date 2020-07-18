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18 Tem 2020 - 23:15- Yaşam G: 18 Tem 2020 - 23:29

Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pazar gününden itibaren gelecek haftanın ortasına kadar etkili olacak Basra kaynaklı sıcak hava dalgasına ilişkin uyarıda bulunuldu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar gününden itibaren gelecek haftanın ortasına kadar etkili olacak Basra kaynaklı sıcak hava dalgasına ilişkin uyarıda bulundu.

Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle İç Anadolu ( Ankara) ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması beklenirken, haftanın ikinci yarısında tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği ön görülüyor.

Geçmiş yılda seyreden sıcaklıkların üzerine çıkması bekleniyor. Bu hafta Ankara 37 dereceleri görmesi bekleniyor..

Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, gelecek hafta kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde görülecek olan kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar dışında yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Ülkenin yarın, gelecek hafta ortasına kadar, güneydoğu bölgelerden itibaren Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Bazı il merkezlerinde bu hafta görülecek olan en yüksek sıcaklık değerlerinin şu şekilde olması bekleniyor:

"Ankara, Konya ve Amasya 37, İstanbul ve Samsun 30, İzmir ve Eskişehir 34, Antalya 32, Adana 33, Kayseri 38, Sivas 36, Elazığ ve Gaziantep 40, Şanlıurfa 44 ve Bingöl 39 derece"

18 Tem 2020 - 23:15 Ankara- Yaşam

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