Marcelo Saracchi ilk golünü attı

Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Göztepe ile mücadele eden Galatasaray’da Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Saracchi, mücadelenin 61. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Devre arasında Almanya’nın RB Leipzig ekibinden kiralık olarak Aslan’a katılan 22 yaşındaki futbolcu, 13 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 resmi maçta görev aldı ve 4 de asist yaptı.
Göztepe mücadelesine 11’de başlayan Marcelo Saracchi 90 dakika sahada kaldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.