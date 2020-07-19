Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Keçiören ilçesinde 17 Temmuz Cuma günü saat 17.40 sıralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 9 kilo 400 gram eroin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 565 TL ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında, ’uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
19 Tem 2020 - 09:18- Siyaset
Başkent’te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Ankara’nın Keçiören ilçesinde, 9 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.