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19 Tem 2020 - 10:31- Belediyeler G: 19 Tem 2020 - 10:41

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kendi Asfaltını Kendi Üretiyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tüm birimlerde başlattığı tasarruf uygulamaları her geçen gün artıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tüm birimlerde başlattığı tasarruf uygulamaları her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (PORTAŞ) da kendi asfaltını üretmeye başladı. Saatte 130 ton asfalt üretme kapasitesine sahip olan Polatlı’daki Asfalt Plent Şefliği'nde kendi asfaltını üretmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi bu sayede maliyetleri de düşürecek.

Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği tasarruf uygulamaları ile diğer belediyelere de örnek olmayı sürdürüyor.

Lüks araçlardan yeşil alan sulamalarına, gübre alımından güneş enerji sistemine kadar birçok alanda tasarruf sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi son olarak asfalt üretimi için düğmeye bastı.

TASARRUF ÜRETEN ASFALT PLENT ŞEFLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret Sanayi Anomi Şirketi (PORTAŞ),  Polatlı Asfalt Plent Şefliği’nde kendi asfaltını üretmeye başladı.

Kaynaklarını verimli ve doğru kullanmayı ilke edinen Büyükşehir Belediyesi, asfalt plent tesisiyle asfalt ihtiyacını maliyetine yakın bir tutarla karşılıyor.

ASFALT MALİYETİ DÜŞECEK

27 bin 31 metrekarelik alanda kurulu olan ve saatte 130 ton asfalt üreten tesis, tek vardiyada ise bin 500 ton asfalt üretme kapasitesine sahip. Başkent'in cadde ve sokaklarını daha çok asfaltla buluşturacak olan Polatlı Asfalt Plent Şefliği, bundan sonra zamandan tasarruf sağlayarak ve maliyetleri düşürerek Büyükşehir bütçesine önemli bir katkıda bulunacak.

Önümüzdeki süreçte kendi taş ocağını açmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, doğalgaz hattının çekilmesiyle birlikte üretilen asfaltın maliyetini daha da düşürecek.
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19 Tem 2020 - 10:31 Ankara- Belediyeler

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