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19 Tem 2020 - 11:55- Belediyeler G: 19 Tem 2020 - 11:56

Yenimahalle Belediyespor, yeni sezon startını verdi

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin, iddialı takımları arasında yer alan Yenimahalle Belediyespor, yeni sezon startını verdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi’ nin, iddialı takımları arasında yer alan Yenimahalle Belediyespor, yeni sezon startını verdi. Geçen sezonu 2’nci olarak tamamlayan başkent temsilcisi,  2020-2021 sezonunda hedefini, ilk 4 içerisinde yer alıp, Avrupa kupalarına katılmak olarak belirledi. Altın Kanatlı Melekler, hedefi doğrultusunda sezon öncesi çalışmalarına başladı.

Mavi beyazlılar, ilk haftayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde, korona virüs tedbirleri kapsamında 5’erli 3 grup halinde anatomik adaptasyon üzerine yaptığı çalışmalarla kapattı.

Hazırlık kampı Muğla’da

Ankara’da, çalışmalarını bitiren Yenimahalle Belediyesi SK, sezon öncesi kamp çalışmaları için Muğla’ya hareket etti. 10 gün sürecek olan kamp boyunca, her gün çift antrenman yapacak olan mavi beyazlılar, genel koordinasyon, core ve cross programları üzerine yoğunlaşacak.

Genç, dinamik kadro

Geçtiğimiz sezon, kora kor mücadele örneği sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Yenimahalle, teknik direktör Serdar Eler önderliğinde ve oluşturduğu genç, dinamik kadrosuyla Kadınlar Süper Ligi’nin, heyecan veren takımları arasında başı çekiyor.

Lige iyi bir ivmeyle başlamak istiyoruz

Sezon hakkında değerlendirmelerde bulunan teknik patron Serdar Eler, “Geçtiğimiz yıl planladığımız yeni yapılanmanın üzerine koyarak, yeni sezona başlıyoruz. Oluşturduğumuz genç ve dinamik kadromuzla, güzel bir hava yakaladık. Oyuncularımın gösterdiği özveriden çok memnunum. Öncelikli hedefimiz, yakaladığımız sinerjiyi bozmadan lige iyi bir ivmeyle başlayıp, sezon boyunca performansımızı belli bir seviyede tutmak.” dedi. Süper Lig’de yer alan takımlara da başarı dileklerinde bulunan Eler, “Süper Lig uzun bir maraton, temennim izleyenlere keyif veren, sakatlığın minumum düzeyde seyredeceği bir sezon olması yönünde. Bu vesileyle, ligde yer alan tüm takımlara başarı dileklerimi sunuyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

19 Tem 2020 - 11:55 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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