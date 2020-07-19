Edinilen bilgilere göre; Yayla Patlangıç Mahallesi Çukurçayır mevkisinde babası Veysel Köse ile ot toplamaya giden Tufan Köse, bir andan dengesini kaybederek kayalıklardan uçuruma düştü. Baba Veysel Köse oğlunun düştüğü yere kendisi inmeye çalıştı fakat bölgenin sarp ve kayalık olmasından dolayı başarılı olamadı. Baba Köse 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olmasından dolayı, AFAD, JAK, UMKE ve AKUT ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler Köse’nin bulunması için arama çalışması başlattı. Çalışmalarda drone da kullanılıyor.
19 Tem 2020 - 12:04- Asayiş Güncelleme: 19 Tem 2020 - 12:11
Dengesini kaybederek kayalıklardan uçuruma düştü!
Muğla’nın Seydikemer İlçesinde ormanlık alanda ot toplarken kayalıklardan uçuruma düşen kişinin bulunması için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.