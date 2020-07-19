Akçakoca’daki evinden dün öğle saatlerinde Kirazlı köyüne mantar toplamaya gideceğini söyleyerek çıkan Ahmet Gündüz’e (31) akşam saatlerinde ulaşamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, DAKE, UKSAR, AFGD, UMKE ve jandarma ekipleri, Gündüz’ü ormanlık alanda aramaya başladı. Bölgede özellikle uçurum olan bölgelerin aranması sonucu Ahmet Gündüz’e ulaşıldı. Yapılan ilk kontrollerde uçurumdan düşmesine rağmen vücudunda sadece ezikler olduğu tespit edilen Gündüz, uçurumdan çıkarılarak arazi aracı ile ormanın dışında bekleyen ambulansın bulunduğu alana götürüldü. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Gündüz tedavi altına alındı.
19 Tem 2020 - 12:09- Asayiş Güncelleme: 19 Tem 2020 - 12:21
Ormanda mantar toplarken uçuruma düştü
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ormanda mantar toplarken uçuruma yuvarlanan şahıs, arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.