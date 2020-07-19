Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun Deniz Muhafızı Odak Harekatı’nın Türkiye bayrağı Türk Deniz Kuvvetleri komutasında, TCG TURGUTREİS fırkateyni, TCG 18 MART denizaltısı ve İtalya bayrağı İtalya Deniz Kuvvetleri’nden ITS PRINI denizaltısının katılımıyla 14-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de icra edildiğini duyurdu.
19 Tem 2020 - 13:39- Asayiş
Deniz Muhafızı Odak Harekatı Doğu Akdeniz’de icra ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun Deniz Muhafızı Odak Harekatı’nın Türkiye bayrağı Türk Deniz Kuvvetleri komutasında 14-31 Temmuz tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de icra edildiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.