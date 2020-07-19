Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Tem 2020 - 17:06- Siyaset G: 19 Tem 2020 - 17:12

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu da konuştu" haberine yalanlama

İçişleri Bakanlığı, bazı internet sitelerinde yer alan “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu da konuştu” haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İçişleri Bakanlığı, bazı internet sitelerinde “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu da konuştu” başlığı ile çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını ve söz konusu Twitter hesabının Bakan Soylu’nun oğlu Engin Levent Soylu’ya ait olmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün bazı internet sitelerinde ’İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu da konuştu’ şeklinde bir tweet paylaşımı haber yapılmıştır. Söz konusu Twitter hesabı Sayın Bakanımızın oğlu Engin Levent Soylu’ya ait değildir. Sayın Bakanımızın oğlunun bahse konu sosyal medyada hesabı bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu paylaşımın sayın bakanımızın oğluna aitmiş gibi ilişkilendirilmesi anlamsızdır. Sayın bakanımızın oğlu adına açılan sahte hesapla ilgili de gerekli işlem başlatılmıştır.”

19 Tem 2020 - 17:06 İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
AYM, CHP’nin ’İnfaz Yasası’ başvurusunu reddetti mask
AYM, CHP’nin ’İnfaz Yasası’ başvurusunu reddetti
İşsizlik Sigortası Kanunu’nda değişiklik teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi mask
İşsizlik Sigortası Kanunu’nda değişiklik teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
TSK Disiplin Kanunu’nda değişiklik yapılması kabul edildi mask
TSK Disiplin Kanunu’nda değişiklik yapılması kabul edildi
TBMM'den Ermenistan'a ortak kınama - Ankara mask
TBMM'den Ermenistan'a ortak kınama - Ankara
Bakan Akar, Nahçivan Ordu Komutanı ile bir araya geldi - Ankara mask
Bakan Akar, Nahçivan Ordu Komutanı ile bir araya geldi - Ankara
TBMM Komisyonlarda görev dağılımları belli oldu mask
TBMM Komisyonlarda görev dağılımları belli oldu
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor mask
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor
Ünlü Sanatçı Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu Hayatını Kaybetti mask
Ünlü Sanatçı Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu Hayatını Kaybetti
Ankara ve Türkiye'de Vaka Sayısı Düşüyor! İyimser Tablo devam ederse 800 vaka sayısı uzak değil... mask
Ankara ve Türkiye'de Vaka Sayısı Düşüyor! İyimser Tablo devam ederse 800 vaka sayısı uzak değil...
Genç kadını yol kenarına attılar... Ekipler harekete geçti mask
Genç kadını yol kenarına attılar... Ekipler harekete geçti
Çalılıklar arasında erkek cesedi bulunmuştu! Yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı mask
Çalılıklar arasında erkek cesedi bulunmuştu! Yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı
Ankara'da hayatını kaybeden abisinin tabutunda kan izi gördü, dedektif gibi iz sürdü mask
Ankara'da hayatını kaybeden abisinin tabutunda kan izi gördü, dedektif gibi iz sürdü

GALERİ

Magandalar trafiği birbirine kattılar! Düğün konvoyunda terör estiren 7 kişi yakalandı mask
Magandalar trafiği birbirine kattılar! Düğün konvoyunda terör estiren 7 kişi yakalandı
Dünya salgınla mücadele ediyor! Son Vaka sayısı 14 milyonu aştı mask
Dünya salgınla mücadele ediyor! Son Vaka sayısı 14 milyonu aştı
Yangını film gibi seyrettilr! Yetmedi cep telefonuyla görüntülemeye çalıştılar mask
Yangını film gibi seyrettilr! Yetmedi cep telefonuyla görüntülemeye çalıştılar
Bu acıya yürek dayanmaz: Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı mask
Bu acıya yürek dayanmaz: Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii’nde incelemelerde bulundu mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii’nde incelemelerde bulundu
Ankara'da Ermenistan saldırılarına protesto! Azerbaycan'a destek... Anıtkabir'i ziyaret mask
Ankara'da Ermenistan saldırılarına protesto! Azerbaycan'a destek... Anıtkabir'i ziyaret
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL