"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu da konuştu" haberine yalanlama

İçişleri Bakanlığı, bazı internet sitelerinde “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu da konuştu” başlığı ile çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını ve söz konusu Twitter hesabının Bakan Soylu’nun oğlu Engin Levent Soylu’ya ait olmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bugün bazı internet sitelerinde ’İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu da konuştu’ şeklinde bir tweet paylaşımı haber yapılmıştır. Söz konusu Twitter hesabı Sayın Bakanımızın oğlu Engin Levent Soylu’ya ait değildir. Sayın Bakanımızın oğlunun bahse konu sosyal medyada hesabı bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu paylaşımın sayın bakanımızın oğluna aitmiş gibi ilişkilendirilmesi anlamsızdır. Sayın bakanımızın oğlu adına açılan sahte hesapla ilgili de gerekli işlem başlatılmıştır.”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.