Süper Lig’in 33. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor’a ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, Beştepe Tesislerinde 1000’e yakın taraftarın meşaleli tezahüratlı desteği ile Eryaman Stadı’na hareket etti.
19 Tem 2020 - 19:56- Spor Güncelleme: 19 Tem 2020 - 19:58
MKE Ankaragücü, taraftar desteği ile Eryaman Stadı’na uğurlandı
MKE Ankaragücü, Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde taraftarın desteği ile Eryaman Stadı’na uğurlandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.