Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Tem 2020 - 19:56- Spor G: 19 Tem 2020 - 19:58

MKE Ankaragücü, taraftar desteği ile Eryaman Stadı’na uğurlandı

MKE Ankaragücü, Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde taraftarın desteği ile Eryaman Stadı’na uğurlandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Süper Lig’in 33. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor’a ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, Beştepe Tesislerinde 1000’e yakın taraftarın meşaleli tezahüratlı desteği ile Eryaman Stadı’na hareket etti.

19 Tem 2020 - 19:56 İHA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
“Koray Gençerler’den ve VAR hakeminden şikayetçiyiz” mask
“Koray Gençerler’den ve VAR hakeminden şikayetçiyiz”
Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladı mask
Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladı
Marcelo Saracchi ilk golünü attı mask
Marcelo Saracchi ilk golünü attı
Galatasaray’da 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi mask
Galatasaray’da 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi
Falcao, Muslera ve Luyindama tribünde mask
Falcao, Muslera ve Luyindama tribünde
Bakan Kasapoğlu’ndan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a tebrik mask
Bakan Kasapoğlu’ndan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a tebrik
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor mask
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor
Ünlü Sanatçı Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu Hayatını Kaybetti mask
Ünlü Sanatçı Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu Hayatını Kaybetti
Ankara ve Türkiye'de Vaka Sayısı Düşüyor! İyimser Tablo devam ederse 800 vaka sayısı uzak değil... mask
Ankara ve Türkiye'de Vaka Sayısı Düşüyor! İyimser Tablo devam ederse 800 vaka sayısı uzak değil...
Genç kadını yol kenarına attılar... Ekipler harekete geçti mask
Genç kadını yol kenarına attılar... Ekipler harekete geçti
Çalılıklar arasında erkek cesedi bulunmuştu! Yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı mask
Çalılıklar arasında erkek cesedi bulunmuştu! Yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı
Ankara'da hayatını kaybeden abisinin tabutunda kan izi gördü, dedektif gibi iz sürdü mask
Ankara'da hayatını kaybeden abisinin tabutunda kan izi gördü, dedektif gibi iz sürdü

GALERİ

Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı mask
Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Magandalar trafiği birbirine kattılar! Düğün konvoyunda terör estiren 7 kişi yakalandı mask
Magandalar trafiği birbirine kattılar! Düğün konvoyunda terör estiren 7 kişi yakalandı
Dünya salgınla mücadele ediyor! Son Vaka sayısı 14 milyonu aştı mask
Dünya salgınla mücadele ediyor! Son Vaka sayısı 14 milyonu aştı
Bu acıya yürek dayanmaz: Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı mask
Bu acıya yürek dayanmaz: Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii’nde incelemelerde bulundu mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii’nde incelemelerde bulundu
Ankara'da Ermenistan saldırılarına protesto! Azerbaycan'a destek... Anıtkabir'i ziyaret mask
Ankara'da Ermenistan saldırılarına protesto! Azerbaycan'a destek... Anıtkabir'i ziyaret
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL