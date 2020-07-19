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19 Tem 2020 - 22:07- Asayiş

Siirt’te 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

19 Tem 2020 - 22:07 İHA Ankara- Asayiş

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