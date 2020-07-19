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19 Tem 2020 - 22:36- Sağlık G: 19 Tem 2020 - 23:52

Bakan Koca’dan taraftarlara uyarı - Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da oynanan Başakşehir-Kayserispor, Trabzon’da oynanan Trabzonspor-Konyaspor maçlarına ilişkin taraftarları uyardı.
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ İstanbul’da oynanan Başakşehirspor- Kayserispor, Trabzon’da oynanan Trabzonspor- Konyaspor maçlarında, taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz.

Covid-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler” ifadelerine yer verdi.

19 Tem 2020 - 22:36 İHA Ankara- Sağlık

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