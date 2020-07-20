Medipol Başakşehir’in resmi taraftar grubu 1453, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. İlk olarak stadyum önünde büyük sevinç gösterileri sergileyen taraftarlar, gecenin ilerleyen saatlerinde Taksim’e ulaştı. Taksim meydanında meşaleler ve bayraklarla yürüyen grup, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.
20 Tem 2020 - 09:22- Spor Güncelleme: 20 Tem 2020 - 09:23
Başakşehir Taraftar Grubu şampiyonluğu Taksim’de kutladı
Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor’u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir’de kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü. 1453 Başakşehir Taraftar Grubu, şampiyonluk gösterilerini Taksim’de de sürdürdü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.