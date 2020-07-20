Haberler Ankara Haberler Ankara
20 Tem 2020 - 09:22- Spor G: 20 Tem 2020 - 09:23

Başakşehir Taraftar Grubu şampiyonluğu Taksim’de kutladı

Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor’u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir’de kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü. 1453 Başakşehir Taraftar Grubu, şampiyonluk gösterilerini Taksim’de de sürdürdü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Medipol Başakşehir’in resmi taraftar grubu 1453, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. İlk olarak stadyum önünde büyük sevinç gösterileri sergileyen taraftarlar, gecenin ilerleyen saatlerinde Taksim’e ulaştı. Taksim meydanında meşaleler ve bayraklarla yürüyen grup, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.
# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Annesinin 80 liralık pazar parasıyla spor salonuna yazıldı, katıldığı müsabakada dünya 4.’sü oldu mask
Annesinin 80 liralık pazar parasıyla spor salonuna yazıldı, katıldığı müsabakada dünya 4.’sü oldu
Osmanlıspor'da tesis çalışanın koronavirüs testi pozitif çıktı mask
Osmanlıspor'da tesis çalışanın koronavirüs testi pozitif çıktı
Yanlışlıkla yazıldığı yarışta yeteneği ortaya çıktı - Video Haber mask
Yanlışlıkla yazıldığı yarışta yeteneği ortaya çıktı - Video Haber
Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, korona test sonucunun negatif olduğunu açıklandı mask
Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, korona test sonucunun negatif olduğunu açıklandı
Juventus’ta forma giyen Merih Demiral, 186 gün sonra kadroda! mask
Juventus’ta forma giyen Merih Demiral, 186 gün sonra kadroda!
Sporseverlere göre maçlar seyircili olmalı mask
Sporseverlere göre maçlar seyircili olmalı
Rizespor, Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolları ayırdı mask
Rizespor, Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolları ayırdı
Bordo-mavililerden hakemlere suç duyurusu mask
Bordo-mavililerden hakemlere suç duyurusu
CAS, Manchester City’nin men cezasını kaldırdı mask
CAS, Manchester City’nin men cezasını kaldırdı
Kenan Koçak, "Yabancı kuralının gençlerin önünü açmayla alakası yok" mask
Kenan Koçak, "Yabancı kuralının gençlerin önünü açmayla alakası yok"

20 Tem 2020 - 09:22 İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
“Koray Gençerler’den ve VAR hakeminden şikayetçiyiz” mask
“Koray Gençerler’den ve VAR hakeminden şikayetçiyiz”
Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladı mask
Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladı
Marcelo Saracchi ilk golünü attı mask
Marcelo Saracchi ilk golünü attı
Galatasaray’da 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi mask
Galatasaray’da 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi
Falcao, Muslera ve Luyindama tribünde mask
Falcao, Muslera ve Luyindama tribünde
Bakan Kasapoğlu’ndan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a tebrik mask
Bakan Kasapoğlu’ndan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a tebrik
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor mask
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor
Ünlü Sanatçı Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu Hayatını Kaybetti mask
Ünlü Sanatçı Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu Hayatını Kaybetti
Ankara ve Türkiye'de Vaka Sayısı Düşüyor! İyimser Tablo devam ederse 800 vaka sayısı uzak değil... mask
Ankara ve Türkiye'de Vaka Sayısı Düşüyor! İyimser Tablo devam ederse 800 vaka sayısı uzak değil...
Genç kadını yol kenarına attılar... Ekipler harekete geçti mask
Genç kadını yol kenarına attılar... Ekipler harekete geçti
Çalılıklar arasında erkek cesedi bulunmuştu! Yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı mask
Çalılıklar arasında erkek cesedi bulunmuştu! Yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı
Feci kaza: 1 ölü, 2 polis memuru yaralı mask
Feci kaza: 1 ölü, 2 polis memuru yaralı

GALERİ

Evin bahçesinde bulunan iki köpeği güpegündüz çaldılar... O anlar güvenlik kamerasına yansıdı mask
Evin bahçesinde bulunan iki köpeği güpegündüz çaldılar... O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Korkutan yangın! Binada 10 kişi mahsur kaldı - Video Haber mask
Korkutan yangın! Binada 10 kişi mahsur kaldı - Video Haber
Ankara Yenimahalle'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. mask
Ankara Yenimahalle'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı mask
Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Magandalar trafiği birbirine kattılar! Düğün konvoyunda terör estiren 7 kişi yakalandı mask
Magandalar trafiği birbirine kattılar! Düğün konvoyunda terör estiren 7 kişi yakalandı
Dünya salgınla mücadele ediyor! Son Vaka sayısı 14 milyonu aştı mask
Dünya salgınla mücadele ediyor! Son Vaka sayısı 14 milyonu aştı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL